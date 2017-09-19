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19 Eylül 2017 15:27

Suşehri’nde Gaziler Günü kutlandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Suşehri’nde Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 15:27


Suşehri Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda ilçe kaymakamlığına vekaleten bakan Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Askerlik Şube Başkanlığında görevli Personel Astsubay üstçavuş Resul Ay,"Biz ülkemizi çadır gibi görüyoruz. Direği şehitlerimiz ve gazilerimiz. Örtüsü ise onlardan güç alan Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olsa, ecdadından haliyle damardaki asil kandan güç alan bu millet, top yekün ona karşı koyacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı sizler gibi bir şeref sayacaktır” dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kaymakam Ali İhsan Başak daha sonra makamında gazileri kabul ederek onlarla bir süre sohbet etti.




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