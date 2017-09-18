Suşehri’nde genç çiftçilere dana dağıtıldı

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesinde hayvanların teslimi için tören düzenlendi. Törene katılan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, hayvanlarını almak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, Kırsal Kalkınma desteklemeleri konusunda hükümetin verdiği desteklerden vatandaşların yararlanmasını istedi.

Çiftçilere ve besicilere verilen desteklerden vatandaşların yararlanmasını isteyen Uzunoğu, "Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında 31 Mart 2017 tarih ve 30 bin 24 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ hükümlerine göre, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze başvuru yapanlar arasında 22 çiftçimiz destek almaya hak kanamıştır. Bu projeler, 12 adet büyükbaş, 2 adet küçükbaş, 2 adet kanatlı, 1 adet arıcılık, 1 adet örtü altı tesisi, 1 adet fide fidan süs bitkisi üretimi, 1 adet büyükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı, 1 adet mantarcılık ve 1 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler olmak üzere toplam 22 adettir. Bugün ise bu projeler içerisinde yer alan 12 çiftçimize 6’şar adet olmak üzere toplamda 72 adet projeye esas büyükbaş hayvanlarımızın dağıtımının yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun." dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nusret Recep Gümüş ise, Tarım ve Hayvancılık projeleri hakkında çiftçilerin her zaman Müdürlüğe gelerek bilgi almalarını istedi.

Projeden faydalanan genç çiftçiler arasında yer alan bazı kadınlar, kucağında bebekleriyle hayvanlarını teslim almaya geldiler. Konuşmaların ardından danalar sahiplerine teslim edildi.