Suşehri’nde genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında projelerinin desteklenmesi amacıyla hak sahibi 2’si kadın 3 genç çiftçiye toplam 111 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde dağıtımı yapılan küçükbaş hayvan dağıtımı ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, bölgenin Tarım ve Hayvancılık alanında verimli olduğunu, bu nedenle vatandaşların devletin vermiş olduğu desteklemelerinden faydalanmasını istedi.

Uzunoğlu,"Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında 31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda küçükbaş koyun projesi onaylanan ve hibe almaya hak kazanan Çakırlı, Gözköy ve Akıncı köylerinde yaşayan 3 çiftçimizin küçükbaş hayvanlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, Suşehri ve köylerinden hayvancılık gelişeceğini ümit ediyoruz. Devletin verdiği destekleme kapsamındaki projelerden tüm çiftçilerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz" dedi.