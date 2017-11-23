Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 16:40

Suşehri’nde genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 111 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Suşehri’nde genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

23 Kasım 2017 16:40


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında projelerinin desteklenmesi amacıyla hak sahibi 2’si kadın 3 genç çiftçiye toplam 111 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.


İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde dağıtımı yapılan küçükbaş hayvan dağıtımı ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, bölgenin Tarım ve Hayvancılık alanında verimli olduğunu, bu nedenle vatandaşların devletin vermiş olduğu desteklemelerinden faydalanmasını istedi.


Uzunoğlu,"Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında 31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda küçükbaş koyun projesi onaylanan ve hibe almaya hak kazanan Çakırlı, Gözköy ve Akıncı köylerinde yaşayan 3 çiftçimizin küçükbaş hayvanlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, Suşehri ve köylerinden hayvancılık gelişeceğini ümit ediyoruz. Devletin verdiği destekleme kapsamındaki projelerden tüm çiftçilerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
2
°
C
  • Cuma
    2°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç