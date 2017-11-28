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28 Kasım 2017 17:31

Suşehri’nde ’Hayata Bağlı Gençlik’ projesi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında ’Hayata Bağlı Gençlik’ projesi hayata geçirildi.

Suşehri’nde ’Hayata Bağlı Gençlik’ projesi

28 Kasım 2017 17:31


İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projenin ilk açılış programı, İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonundan gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu burada yaptığı konuşmada sigara, alkol, uyuşturucu ve internet bağımlılığıyla ilgili savaş başlattıklarını söyledi. Bağımlı olan gençleri hayata kazandırmak ve bu hayata özenen gençlere bunun zararlarını anlatmak amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini belirten Uzunoğlu,"Gelecek nesillerimiz olan gençlerimizin kötü alışkanlıklara alışmaması için, ayrıca, bu illet bağımlılığına alışan gençlerimizi kurtarmak amacıyla bu projemizin bugün startını vermiş bulunuyoruz. Yaklaşık 7 ay sürecek olan bu çalışma kapsamında, gerek Köylerimizde, Gerek mahallelerimizde, gerekse evlerde psikolojik rehber öğretmenler eşliğinde gerekli eğitimler vererek, bu zararları anlatacağız. Çünkü çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Bu sebeple, özellikle anne ve babaların da hassa olmasını, çocuklarını bakkallara sigara aldırmaya göndermemelerini istiyoruz."dedi.


Sigara denetimlerinin artırılacağına değinen Uzunoğlu, madde bağımlılığıyla ilgili de geniş çaplı çalışmaların olacağını ifade etti.


Rehberlik Araştırma Merkezi görevlilerinden Psikolojik Rehber öğretmen Ramazan Özcan ve Büşra Eriç’te projenin çalışmaları, madde bağımlığı hakkında yapılacak olan bilgilendirmeler ve izlenecek yollar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.


Teknoloji bağımlılığının tehlikeleri hakkında bilgi veren Psikolojik Rehber öğretmen Ramazan Özcan,"Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada kişinin iradesini kaybetmemesi, kendini denetleyememesi, onsuz bir yaşam sürememeye başlaması halidir" diye konuştu.


Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar, Türkiye’de ise 17 milyon kişinin alkollü içki tüketimi yaptığını belirten Özcan, bunlardan yaklaşık 76 milyon kadarının da alkol bağımlısı olduğunu kaydetti.


Programda ayrıca, ilçede 36 yıl sigara içmesi sonucu gırtlak kanseri olan ve halen tedavisi devam eden bir kişi ile yapılan röportaj yayınlandı.




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