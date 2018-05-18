Suşehri’nde İsrail protesto edildi

İlçede oluşturulan sivil toplum platformu tarafından organize edilen program, Cuma namazı sonrası Balhatun Cami önünde vatandaşların toplanmasıyla başladı. Gazze sınırında Filistinlilerin şehit edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, sloganlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Sivas Caddesi üzerinden, Hükümet Konağı yanında bulunan 15 Temmuz demokrasi meydanına slogan atarak yürüdüler. Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından platform adına konuşan Fatih Çakırtaş, Kudüs’ü savunmayanın vatanını savunamayacağını söyledi.

Çakırtaş, "Unutmayın ki, bugün Kudüs için bir şey yapamazsak, yarın Mekke için, Medine için de yapamayacağız. Yarın vatanımız içinde bir şey yapamayacağız. Filistin dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir. Dünya var oldukça bu dava sürecektir. Dünya var oldukça yeryüzü bizim. Kudüs bizimdir. Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz Kudüs’ümüzü işgalci İsrailliler, siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır." dedi.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi. Programa; İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.