Suşehri’nde Kadın Hakları Günü konferansı

Suşehri Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Çevik,"Bu gün 5 Aralık Türk kadınlarına milletvekili genel seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliğini tanıyan 83 yıl dönümü. Aynı zamanda da kadın hakları günü bu anlamlı günümüzü bir Türk kadını olarak gururlu sevinç ve minnetle kutlarım. 5 aralık 1934 tarihinde Türk kadınlarına milletvekili genel seçimlerinde seçme seçilme hakkı tanıyan anayasa değişikliği Türkiye büyük millet meclisinde kabul edildi. Bu nedenle 5 aralık 1934 tarihinden itibaren kadın hakları günü kutlanır. 8 şubat 1935 de yapılan milletvekili genel seçimlerinde ilk kez millet vekili seçme ve seçilme hakkını kullandılar. Bu seçimlerin sonunda oluşturulan 5 dönem Türkiye Büyük Millet meclisine 18 kadın milletvekili girdi. Bu ülkemiz için hafızalarda silinmemesi gereken bir yeniliktir. Bu konuda emeği geçenlere şükranla anıyorum. Türk kadını, Türk anası her zaman güçlüdür. Kahraman vatan sever Türk kadınlarımızı kendimize örnek alıp her konuda duyarlı olup yavrularımızın ve ülkemizin geleceği için yaşadığımız olumsuzluklara karşı duyarlı olup seyirci kalmayıp çok ama çok çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda günümüz bir Türk kadının olarak gururla sevinçle ve minnetle kutlarım."dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yükseli ise,"İlçemiz ve ülkemiz kadınlarına selam olsun 5 Aralık kadın hakları gününüzü kutlarım.bakınız dinimiz İslam insanı muhatap almış erkeği andığı yerlerin çoğunda kadını da anarak sürekli bir şekilde eşitlik vurgusu yapmıştır. İlahi mesaja muhataplık anlamında da erkek ile kadın arasında hiçbir fark gözetilmemiştir. Kaldı ki ilahi masajın muhatabı kadın ya da erkek değil insandır. Eski Türk inancında kadın kutsaldır toplumun güç ve ilham kaynağıdır" diye konuştu.