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18 Temmuz 2018 16:36

Suşehri’nde “klor kullanılmadığı” iddiası

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3 günde 488 kişinin rahatsızlanarak hastaneye akın etmesinin ardından ortaya atılan iddiaların takipçisi olacağını söyledi.

Suşehri’nde “klor kullanılmadığı” iddiası

18 Temmuz 2018 16:36


Sivas’ın Suşehri İlçesinde son üç günde 488 kişinin karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleri ile hastaneye gitmesi üzerine inceleme başlatıldı. Suşehri Kaymakamlığı tarafından inceleme yürütülürken ortaya, periyodik olarak belediye tarafından hafta sonu klorlanması gereken içme suyu şebekesinin klorlanmadığı, kullanılan klorun Sağlık Bakanlığı’nın onay vermediği ürünler arasında yer aldığı için klorlamanın gerçekleştirilmediği iddia edildi.


Konuyla ilgili açıklamaya yapan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, iddiaların takipçisi olacağını belirtip, “Rahatsızlanan tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Ciddi iddialar var. Bu iddiaların takipçisi olacağım.”dedi.




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