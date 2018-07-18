Suşehri’nde “klor kullanılmadığı” iddiası

Sivas’ın Suşehri İlçesinde son üç günde 488 kişinin karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleri ile hastaneye gitmesi üzerine inceleme başlatıldı. Suşehri Kaymakamlığı tarafından inceleme yürütülürken ortaya, periyodik olarak belediye tarafından hafta sonu klorlanması gereken içme suyu şebekesinin klorlanmadığı, kullanılan klorun Sağlık Bakanlığı’nın onay vermediği ürünler arasında yer aldığı için klorlamanın gerçekleştirilmediği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, iddiaların takipçisi olacağını belirtip, “Rahatsızlanan tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Ciddi iddialar var. Bu iddiaların takipçisi olacağım.”dedi.