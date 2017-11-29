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29 Kasım 2017 17:23

Suşehri’nde “Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar” projesi

Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde ilçe Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Pilot okul olarak belirlenen Atatürk Ortaokulu ve Hürriyet İlkokulu öğrencilerine meyve dağıtımı yapıldı.

Suşehri’nde “Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar” projesi

29 Kasım 2017 17:23


Okul bahçesinde düzenlenen program hakkında bilgi veren İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırarak bağışıklık sistemini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.


Bu uygulamanın İlçedeki diğer okullarda da faaliyete geçirileceğini kaydeden Uzunoğlu, “İlk etapta pilot okul olarak bu okullarımızda başlattık. Süreç boyunca öğrencilerimize asitli içeceklerle, yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerini tüketilmemesi konusunda ders öğretmenleri tarafından bilgilendirme çalışması yapılacak” dedi.


Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Bulut tarafından öğrencilere meyve dağıtıldı.




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