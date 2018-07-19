Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 13:06

Suşehri’nde salgından etkilenenlerin sayısı artıyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde son dört gün içerisinde mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuranların sayısı 750’ye ulaştı.

Suşehri’nde salgından etkilenenlerin sayısı artıyor

19 Temmuz 2018 13:06


Sivas’ın Suşehri ilçesinde içtikleri sudan etkilenip hastaneye başvuranların sayısı 750’ye ulaştı. Hastaların büyük bölümünü kadın ve çocuklar oluştururken, yatan hasta sayısının 3 olduğu, diğer hastaların tümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildikleri belirtildi. İlçe Kaymakamlığı, toplu rahatsızlanmaların nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Kaynağın tespit edilebilmesi için hastalardan alınan numuneler inceleniyor. Her hafta klorlanan içme suyu şebekesinin bu hafta klorlanmadığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan klor maddesi kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.


Hasta yakınları, iki gün önce başlayan ishal ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduklarını, içtikleri sudan etkilendiklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç