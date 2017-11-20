Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 16:59

Suşehri’nde ’Şehitler Tepesi’ oluşturuldu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde ’Şehitler Tepesi’ adı altında oluşturulan bölgeye bayraklar asıldı.

Suşehri’nde ’Şehitler Tepesi’ oluşturuldu

20 Kasım 2017 16:59


İlçe Kaymakamlığı tarafından, D-100 Karayolu Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan bir tepe üzerine betondan yaptırılan ay ve yıldız ile birlikte dikilen 15 adet bayrak direğine Türk bayrağı asıldı. Bölgede incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Bu vatan uğruna canlarını seve seve veren vatan evlatlarının bizlere bıraktığı bu vatanın güzel topraklarına, Al Bayraklarla güzel simgeler yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.


Uzunoğlu,"İlçe yakınında bulunan D-100 karayolu üzerindeki Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan Giresun, Amasya ve Erzincan yol kavşağında bulunan bu atıl bölgenin canlanması için buraya yoldan geçen herkesin görebilmesi amacıyla betondan ay ve yıldız simgesi yaptırdık. Ayrıca bayrak direkleri dikerek burayı Şehitler Tepesi ismi vererek güzel bir mekan haline getirdik. Daha sonra ise buraya farklı bir görsellik yaparak yurdumuzun değişik yerlerinde bu vatan uğruna canlarını vererek şehit olan kardeşlerimizin isimlerinin yazılacağı güzel bir görsellik yapacağız" dedi.


Uzunoğlu, bu çalışmaların şuanda ilk etabının yapıldığını ifade ederek, ikinci etabında ise bu bölgeye piknik masalarının konulacağını, çeşmeler yapılacağını kaydetti.


Amaçlarının ilçeye güzel hizmetler bırakmak olduğunu kaydeden Uzunoğlu,"Yaptığımız bu hizmetler devletimizin verdiği yetkililer doğrultusunda yapılmaktadır. İlçe Kaymakamlığı olarak ilçemize daha güzel hizmetleri yapacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç