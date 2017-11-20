Suşehri’nde ’Şehitler Tepesi’ oluşturuldu

İlçe Kaymakamlığı tarafından, D-100 Karayolu Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan bir tepe üzerine betondan yaptırılan ay ve yıldız ile birlikte dikilen 15 adet bayrak direğine Türk bayrağı asıldı. Bölgede incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Bu vatan uğruna canlarını seve seve veren vatan evlatlarının bizlere bıraktığı bu vatanın güzel topraklarına, Al Bayraklarla güzel simgeler yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Uzunoğlu,"İlçe yakınında bulunan D-100 karayolu üzerindeki Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan Giresun, Amasya ve Erzincan yol kavşağında bulunan bu atıl bölgenin canlanması için buraya yoldan geçen herkesin görebilmesi amacıyla betondan ay ve yıldız simgesi yaptırdık. Ayrıca bayrak direkleri dikerek burayı Şehitler Tepesi ismi vererek güzel bir mekan haline getirdik. Daha sonra ise buraya farklı bir görsellik yaparak yurdumuzun değişik yerlerinde bu vatan uğruna canlarını vererek şehit olan kardeşlerimizin isimlerinin yazılacağı güzel bir görsellik yapacağız" dedi.

Uzunoğlu, bu çalışmaların şuanda ilk etabının yapıldığını ifade ederek, ikinci etabında ise bu bölgeye piknik masalarının konulacağını, çeşmeler yapılacağını kaydetti.

Amaçlarının ilçeye güzel hizmetler bırakmak olduğunu kaydeden Uzunoğlu,"Yaptığımız bu hizmetler devletimizin verdiği yetkililer doğrultusunda yapılmaktadır. İlçe Kaymakamlığı olarak ilçemize daha güzel hizmetleri yapacağız" dedi.