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09 Ağustos 2018 12:32

Taksiden kaçak göçmen çıktı

Sivas’ta polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan takside aralarında kadın ve çocuklarından bulunduğu 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Taksiden kaçak göçmen çıktı

09 Ağustos 2018 12:32


Olay, saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü U. idaresindeki idaresindeki 37 TT 021 plakalı ticari taksi Kastamonu’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine giderek aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 8 Afgan uyruklu göçmeni aldı. Aldığı göçmenleri Kastamonu’ya akrabalarının yanına götürmek için yola çıkan ticari taksi Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Takside 8 Afgan uyruklu göçmen olduğu belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde şahıslarında İran üzerinden yurda kaçak yollarla giriş yaptığını ve evrakları ile kimliklerinin sahte olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenleri taşıyan taksi şoförüne cezai işlem uygulanırken Afgan uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.




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