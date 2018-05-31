Tamamlandığında Türkiye’nin en büyüğü olacak

Öğrenci sayısı ve yüz ölçümü ile Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, sıfır maliyetli proje ile kampüs sahası içerisindeki bataklık ve sazlığı Türkiye’nin en büyük kampüs havuzuna dönüştürüyor. DSİ’i tarafından Kampüs sahası içerisinde bulunan 18 bin 472 metrekare bataklık alanın temizleme çalışmaları sürüyor. Temizleme çalışmalarının ardından su toplayacak dev havuzun çevresinde mesire ve sosyal alanlar oluşturulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Alim Yıldız, maliyetsiz bir proje ile atıl bir arazinin sosyal yaşantıya kazandırılacağını belirterek, “Yıllar önce burası gölet olarak planlanmış. Ancak unutularak kendi haline terk edilmiş. Kanışların yetiştiği, bataklık bir alana dönüşmüştü. Bir proje hazırlayarak DSİ Bölge Müdürlüğünden yardım istedik. DSİ tarafından şuanda göletin içerisi temizleniyor. Yine DSİ tarafından etrafı taşlarla çevrilecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra burayı üniversitemizin hizmetine sunacağız. 2 ay içerisinde burası tamamlanmış olacak. Çevresinde mesire alanları oluşturacağız. Tamamlandığında burası Üniversitemiz için de Sivas’ımız için de güzel bir mesire alanı olacak. Bu eser bizim için neredeyse sıfır maliyette olacak. Üniversite olarak para harcamadan, devletimizin ilgili kurumları ile ikili ilişkiler ve bize verecekleri desteklerle tamamlanacak" dedi.

Millet parkı olacak

Tamamlanıp hayata geçirilecek projede, öğrenci ve personellerinin yanı sıra vatandaşların da istifade edebileceğini söyleyen Yıldız, “Üniversitemiz güzel, şehrimiz güzel. Üniversitemizin sahip olduğu potansiyeli ve güzellikleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel işlerde yapacağız. Bütün bunları yapmamızın nedeni şu; Üniversitemiz 60 bin nüfusa sahip. Küçük bir il büyük bir ilçe gibi. Her türlü ihtiyaç var. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın huzur içerisinde yaşayacakları bir alan olsun istiyoruz. Bunun da akademik başarıyı getireceğine inanıyoruz. Akademik başarı noktasında hocalarımızın üzerine düşeni yapıyor. Ancak onların dinlenebilecekleri alanlarda olması lazım. Huzur içerisinde zaman geçirebilecekleri alanlar olması lazım. Bu alanları oluşturmak da bizim görevimiz” diye konuştu.