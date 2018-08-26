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26 Ağustos 2018 22:05

Tamer Tuna: "Bariz üstünlüğümüze rağmen kaybetmek üzücü"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı sonrası, "Bariz üstünlüğümüze rağmen sonucun 3-0 olması bizim için üzücü" dedi.

Tamer Tuna:

26 Ağustos 2018 22:05


Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya mağlup olan Demir Grup Sivasspor karşılaşma sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna müsabakayı değerlendirdi. Tuna, "Müsabakanın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar maçı izleyenler dışında skora bakanlar için açıklanamaz bir durum bizim için. Futbolda her şeyin tabela olmadığı dönemler olur. Biz kazanarak çıkarmak istediğimiz dersler olabilirdi. Maalesef kaybederek çıkartıyoruz. Oyunun geneli, istatistikler sizde de vardır mutlaka. Bariz üstünlüğümüze rağmen sonucun 3-0 olması bizim için üzücü" dedi.



"Topun ağlara gidişiyle ilgili sorunlar yaşadık"


Topun ağlara gidişiyle alakalı sorunlar yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Bununla alakalı kendimizi eleştirebilirim. Bugün futbol adına her şeyi yapmamız rağmen gol atamadık. Oyun anlamında iyi şeyler yaptık. Kasımpaşa bildiğimiz bir takım ezberlenen bir oyun modeli var. Biz oyunumuzu oynayama çalıştık ve iyi de oynadık. 3-0 kazanacağımız bir maçı 3-0 mağlup bitirmek bazen kendimizi görmemiz adına ders olabiliyor. Bundan sonra ki maçları kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü oyunumuz gerçekten çok iyi. Bundan sonra da kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.


Tuna, transfer sezonunun son haftasında takıma bazı takviyeler olacağını da sözlerine ekledi.




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