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Tamer Tuna: "Çok istememize rağmen maçı kazanamadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atiker Konyaspor maçı sonrası, "Çok istememize rağmen maçı kazanamadık.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atiker Konyaspor maçı sonrası, "Çok istememize rağmen maçı kazanamadık. Bugüne kadar oynadığımız iyi oyunu sahaya yansıtamadık" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna, basın toplantısında maçı çok istemelerine rağmen kazanamadıklarını söyledi. Tuna, maç öncesi ısınmada Muhammet Demir'in sakatlanmasının ve yerine son dakikada Arouna Kone'nin maça başlamasının takımı etkilediğini ifade etti.


Mücadele ederek maçı kazanmayı istediklerini kaydeden Tuna, "Bugüne kadar oynadığımız iyi oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık ama takımımızın mücadelesi ve 2 takımın ortaya koyduğu arzu üst seviyedeydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı hamleler yapabiliyorsunuz. Kadromuz kısıtlı olduğu için isteklerinizi tam olarak yansıtamıyorsunuz. Bu anlamda da biraz kısıtlılık yaşadık. Sonuçta kaybedilmiş 2 puan olarak bu maçtan ayrılıyoruz. Konyaspor iyi mücadele etti. Kırmızı karttan sonra da oyunu tutmayı başardılar. Çok istediğimiz bir maçı kazanamamanın üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

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