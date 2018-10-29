Tamer Tuna: "Gol atamadığımız için bedelini ödüyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Biz sahada futbol adına çok iyi şeyler yapmamıza rağmen maalesef gol atamadığımız için bedelini çok ağır şekilde ödedik ve 10 puanda kaldık. Yukarılara çıkmak zorundayız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün Kayserispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda karşılaşacağı Bodrum Belediye Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise suni sahada pas ve şut çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı. Futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı önünde basın mensuplarına poz verdi.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, "Türkiye Kupası her zaman önemli ama finale gidene kadar olan kısım zorlayıcı ve lig etabında da önemli. Kadro derinliği olan takımlar için avantaj olabiliyor fakat biz o konuda biraz sorunluyuz. Oynayacak ve oynamış olan oyuncularımızdan da 4-5 tanesini kullanmak zorunda kalacağız. Hem sakatlıklardan dolayı hem de zaten kadro derinliğimizin kısıtlı olmasından dolayı öyle bir seçeneğimiz var. Çarşamba günü de Bodrumspor'a karşı turu geçmek için iyi bir mücadele ve oyun ortaya koyacağız" dedi.

"Yukarılara çıkmak zorundayız"

Futbol adına sahada yapılması gereken ne varsa yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Tuna, "Dün de böyle oldu. Kayserispor ya da daha önceki maçlarımızda futbol adına ne gerekiyorsa yapabilen bir Sivasspor var. Bunu da sürekli gerçekleştiren, üzerine koyarak açıkçası ilerleyen ve bunu da yapmış olan fakat biliyoruz ki gerçeklerden de uzaklaşmamak lazım. Sonucu almadığınızda sizi bir yere getirmediğini biliyoruz. Biz sonucu alamadığımız için iyi oyunumuzun, futbola katkımızın, pozisyon, 18 içerisinde topla buluşma, orta sayısı ve bunların verimliliğe dönüşmesi adına çok iyi şeyler yapmamıza rağmen maalesef golü atamadığımız için bunun bedelini de bugüne kadar çok ağır şekilde ödedik 10 puanda kaldık. Yukarılara çıkmak zorundayız. Bunun için daha da gelişmemiz gereken yönler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Kupa maçı sonrasında Konyaspor maçı çok önemli ama biz ortaya koyduğumuz iyi oyunu sonuç almadığımızda maalesef söylediğim şekilde hem moral açısından hem de puan açısında kötü bir noktada kalabiliyoruz. İyileştirmek istiyoruz bunu da sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı yarın Bodrum'a gidecek. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki mücadele 31 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.