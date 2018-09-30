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Tamer Tuna: "Kazanmak güzel"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor mücadelesinden galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Bursaspor gibi mücadele gücü yüksek olan bir takıma karşı kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Tuna, "Haftaya Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak milli maç arasına girdiğimizde oyun gücümüzün daha etkin olduğunu göreceksiniz. Kazanmak çok güzel. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 5 maç Sivas gibi bir yerde kazanamamak, daha doğrusu iyi işler yaptığınızda bunu bilen yönetimle devre arası planlamayı konuşuyorsanız hocaların istikrarından, güveninden, açıkçası bu kulübün yapısından dolayı bu baskıyı hiçbir zaman hissetmez hocalar. Mutluyuz kazandık" diye konuştu.

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