Tamer Tuna: "Ligde iz bırakmak istiyoruz"

Ligin kalitesini, değerini, takımların gücünü her şeyi biliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı. Hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, "Umarız çok zevki iyi bir sezon olur. Tabii ki bizim için de iyi bir sezon olması çok önemli. Ligde iyi bir iz bırakmak istiyoruz. Ligin kalitesini, değerini, ligdeki takımların gücünü her şeyi biliyoruz. Bizim için iyi bir sezon olmasını diliyoruz. Ligde bir çok değişiklik var ’VAR’ ile ilgili değişiklik. Takımların transferleri var. Genel iskeleti koruduğumuz için geçen sezona daha fazla değer katarak sezonda var olmak istiyoruz. İyi bir iz bırakmak istiyoruz. Hakemlerin ya da rakiplerin olumsuz anlamda konuşulmadığı, takımların ve hocaların kendilerini konuşturduğu bir sezon olmasını diliyorum. Umarım bir sakatlık yaşanmaz." dedi.

"Güçlü bir takımımız var"

Güçlü bir takım olduklarını kaydeden Tuna, "Bu yıl üzerine neler koyabiliriz bunlara çok çalıştık. Tabi daha ligin başı eksikler, yapılanlar, ortaya koyduğumuz fazlalıkları hepsinin ortaya çıkacağı ilk haftalar olacak. Alanyaspor’un artılarını biliyoruz. Bizim neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Sivasspor’un daha önce şampiyonluk hedefine yaklaşmış olup ve bunu kaçırmış olması bu yıl yapılanmayla gelecek yıla taşınacak olan seviyeyle şampiyonluğa yaklaşacak planlamaya girdiğini biliyorum. Umarım bunları gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 58 kombine almasının hatırlatılması üzerine Tuna şunları söyledi:

"Açıkçası bu bir renkti. Ben de böyle bir katkıda bulunmak istedim. Bunun dağıtımını yapıyorlar. Gölünden takımımıza destek vermek istedim teknik direktör olarak. Sivas’ta böyle bir farklılık olsun istedik. Umarım katkımız olmuştur. Kombine satışında bir artış oldu. Umarım bu sayı daha da artarak devam eder. Birkaç gündür satışlar oldukça iyi. Maça yoğun ilgi olduğunu biliyorum. Sivaslılar zevkli, iyi bir takım izleyecekler."