Tamer Tuna: "Sonuçlarla ilerlemek istiyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız. Zor bir deplasman geliştirerek sürdürdüğümüz oyunumuzu bu hafta da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla çalışan futbolcular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş katılmadı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna Bursaspor maçında kazanmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu hafta kötü gidişi noktalamak istemiştik. Bursaspor maçı ile birlikte bunu gerçekleştirdik. Lig devam ediyor. Hep belirttim; daha önümüzde 27 hafta var. Geliştirmek istediğimiz çok yönümüz var. Ligin en çok pozisyona giren, en fazla topa sahip olan takımlardan bir tanesi olduğumuzu belirttik ama istatistiklerin hep ötesinde bir durum var; size verilen değer sadece sonuçlarla alakalı" dedi.

"Hedefimiz ilk yarıda en iyi puanı toplamak"

Yeni Malatya maçını da kazanarak yola devam etmek istediklerini ve milli maç arasına mutlu girmek istediklerini aktaran Tuna, "Bütün amacımız hep bu doğrultuda. Bugüne kadar tüm maçlarımızı kazanabilecek gibi oynamışken maalesef kazanamamak ve bu karşılaşmalardan sadece 2 galibiyetle ayrılmak bizim neler yapabilirimizin tecrübesi olmuştu. Sakat Muhammet ve Mattias Bjarsmyr'in takıma dönmesiyle daha alternatifli bir takım olduk. Sezon başı planlamasında ekonomik ya da kulübün şartlarını ön plana aldığınızda bu yılı kulüp olarak belirledik. O doğrultu da kadro yapılanması yaptık. Borçsuz kulüp oluşumuzu ve oyunculara üstlenmiş olduğu sorumlulukları gerçekleştirmiş bir Sivasspor olarak bunlardan ödün vermeden devam etmek istedik ve kadro derinliğimiz de oyuncu olarak azalma oldu. Daha çok takımımıza genç oyuncular dahil oldu. Şimdi hedef bu mevcut olan durumu en iyi şekilde kullanıp ilk yarıya kadar en iyi puanı toplamak. Bu niyetle de Yeni Malatya maçına hazırlanıp kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü disiplinli, kalitesi yüksek bir takım mücadeleleri ve oyun anlayışları da iyi bir takım ve zor bir deplasman umarım geliştirerek sürdürdüğümüz oyunu bu hafta da devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesiyiz"

Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesinin Sivasspor olduğunun altını çizen Tuna, "Futbolda ama her zaman tabelada yazan sonuç odağı vardır. Bunu da gözetmeden ilerlemek istedik. Her maçta çok fırsat geçti elimize öne geçtiğimiz maçlarda skoru açabileceğimiz daha farklı hale dönüştürebileceğimiz fırsatları da yakaladık. Oyun anlamında bu gelişmişliğimizi maalesef sonuç anlamında yaşamadık. Sonuçlarla ilerlemek istiyoruz. Çünkü 8 haftalık milli maç arasından sonra oynayacağımız diğer 9 karşılaşmanın zorluk derecesi ikinci periyodun kendi adıma daha da zor geçeceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Ligde takımların kaliteli hale dönüştüğünü ifade eden Tuna karşılaşmalarının sonuçlarını o anki motivasyonun belirlediğini sözlerine ekledi.