Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 22:28

Tamer Tuna: "Üç puanla başlamaktan dolayı mutluyum"

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Tamer Tuna:

11 Ağustos 2018 22:28

haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna, "Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor’da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum" dedi.


Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, mücadelede her iki takımın da oynamak istediğini belirterek, "Sadece oyunun hızı konusunda takımımızı eleştirebilirim. Onun dışında duruşu, sahadaki var oluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa sonuçlandıran ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranlarında hem de takımımın pozisyonel hareketliği anlamında çok memnunum. Sezona 3 puanla başlamak her takımın her teknik direktörün istediğidir. Benim için de mutluluk verici. Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor’da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan sürekli oyunda olan bir takımdık. Takımımı tebrik ediyorum. Hepsi alkışlanacak şekilde mücadele istediler" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç