Tanıtım filmini belediye başkanı seslendirdi

Sivas'ın Altınyayla Belediyesi 2014 yerel seçimlerinden günümüze kadar yapılan çalışmaları ile ilgili bir tanıtım filmi hazırladı. Hazırlanan filimde 5 yıllık süre içerisinde Altınyayla Belediyesi tarafından ilçeye yapılan hizmetlere yer verildi. Hazırlanan filmde yöresel ezgilere yer verilirken filmi ilçe Belediye Başkanı Necmettin Mermer seslendirdi. Başkan Mermer tarafından seslendirilen film Altınyayla Belediyesine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.