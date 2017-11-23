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23 Kasım 2017 15:06

Tanker devrildi, yola akan 15 ton asfalt dondu

Sivas’ta sıcak asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu yola dökülen yaklaşık 15 ton sıcak asfalt soğuk havanın etkisiyle dondu.

Tanker devrildi, yola akan 15 ton asfalt dondu

23 Kasım 2017 15:06


Kaza saat 13.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Kovalı Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara’dan Sivas’a gelen 61 yaşındaki Mehmet Özer B. idaresindeki 06 BE 9179 plakalı sıcak asfalt yüklü tanker, sürücüsünün uyuması sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tankerin içerisinde bulunan yaklaşık 15 ton sıcak asfalt yola aktı. Yola akan asfalt soğuk havanın etkisiyle kısa sürede dondu. Karayolları temizlik ekipleri yola dökülen asfaltı temizlemek için çalışma başlattı.




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