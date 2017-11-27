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27 Kasım 2017 11:25

Taraftar hoparlör kablolarını söktü

Sivasspor-Trabzonspor müsabakasında, Trabzonsporlu bir taraftar canını hiçe sayarak tribün çatısına tırmanıp ses sistemlerinin kablolarını söktü.

Taraftar hoparlör kablolarını söktü

27 Kasım 2017 11:25


Geçtiğimiz gün Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan Sivasspor-Trabzonspor müsabakasında ilginç bir olay yaşandı. Trabzonspor’un 2-1 galip geldiği müsabakada devre arası stadyum hoparlörlerinden Sivasspor müzikleri çaldı. Bu sırada bir Trabzonspor taraftarı canını hiçe sayarak tribün çatısına tırmanıp ses sistemlerinin kablolarını söktü. Bu girişim arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşım iki takımın taraftar grupları arasında sosyal medya üzerinden tartışmalara da neden oldu.




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