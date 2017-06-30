Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 16:17

Tarihi hamamın kalan yarısı ahır oldu

Sivas’ta bulunan tarihi bir hamamın yıkılan bölümleri ahır olarak kullanılıyor.

Tarihi hamamın kalan yarısı ahır oldu

30 Haziran 2017 16:17


Çayboyu Mahallesi’nde bulunan tarihi Pirkinik hamamı bakımsızlık nedeniyle yok olmaya yüz tuttu. Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2009 yılında tescil edildikten sonra yıkılan bir duvarı restore edilerek yeniden düzenlenen hamam, restorasyon çalışmaları kısıtlı tutulduğu için ayakta güçlükle duruyor. Son 100 yıldır kullanılmayan hamamın yıkılan kısımlarında vatandaşlar tarafından derme çatma evler ve ahırlar inşa edildi. Ahırların tamamen tarihi yapı ile bütünleştirilmiş durumda olması dikkat çekerken, yıkılma tehlikesi bulunan hamamın kapıları, içerisine giren çocukların zarar görmemesi için ise duvar örülerek kapatıldı.


Mahalle sakinleri tarihi hamamın tarihçesi hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını, Ermenilerin bölgede yaşadığı yıllarda inşa edildiğini söyledi. Ayrıca 50 yıl öncesine kadar hamamın içerisinde yaşayan aileler de olduğu iddia edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:46
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!