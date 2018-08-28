Tarihi mezar taşı duvardan çıkartıldı

Kılavuz Mahallesi’nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığında yer alan Abdulvahabi Gazi Cami’nin bahçe duvarında Osmanlı dönemine ait tarihi bir mezar taşının dolgu malzemesi olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Mezar taşını duvarda görenlerin duruma tepki göstermesinin ardından Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri mezar taşını duvardan çıkardı. Mezar taşı ekipler tarafından koruma altına alındı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaybolmasın amacıyla duvar işçisi arkadaşlarımızın iyi niyetle Yukarı Tekke mezarlık duvarına monte etmiş olduğu yazılı mezar taşı çıkartıldı. Ecdat yadigarlarımıza elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün emanetindedir" dedi.