Tarihi mezar taşı duvardan çıktı

Kılavuz Mahallesinde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığında yer alan Abdulvahabi Gazi Cami’nin bahçe duvarında dolgu malzemesi olarak kullanılan tarihi mezar taşı görenlerin tepkisine neden oluyor. Caminin bahçe duvarı yapımında kullanılan ve üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu tarihi mezar taşı dikkat çekiyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün sit alanı içerisinde yer alan duvarda dolgu malzemesi olarak kullanılan ve dikkat çekmemesi için üzeri taşla örtülen tarihi mezar taşının 1974 yılında kaybolmasın diye duvara konulduğu belirtildi.

Abdulvahabi Gazi Camini ziyarete gelen İbrahim Çelik, tarihi taşı duvarda gördüğünde çok üzüldüğünü ifade ederek, "Gördük inanın şuan üzüldüm. Böyle bir tarihi değerdeki taşın, hangi usta bunu getirip de buraya yerleştirmiş. Herhalde memlekette taş kalmamış ki getirip de bunu bu şekilde buraya yerleştirmişler. Burada bir manası da yok. İnşallah yetkililer bunu görür de bunu yerinden çıkarır layık olduğu bir yere koyarlar" dedi.