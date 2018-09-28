Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız Ayçiçeği hasadına katıldı

İl Müdürü Yıldız incelemeler sonrası,"İlimizde Ahmet-Ali Çetin kardeşler ithalata karşı yerli üretimin ayakta kalması adına merkez havaalanı yolu üzeri Fılındır mevkinde 910 dekar ve Kalın köyünde 350 dekar çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği yapmaktadır. Bu bölgelerde siyah renkli Arizona ve f61 hibrit çeşit ile beyaz renkli İnegöl'den temin edilen yerli çeşit yetiştirilmiş olup, hasat tamamlanmış ve verim yaklaşık olarak dekarda 250-300 kilo aralığında gerçekleşmiştir." dedi.

İşletmede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız,"İlimizde alışılagelmiş ürünlerin dışında alternatif ürünlerin üretilmesi ve planlı bir üretim sisteminin gelişmesi ilimiz tarımı ve bizler için sevindirici, bu tip işletmelerin sayısının artması gerekiyor. Günümüz tarım sektörü daha bilinçli ve yenilikçi olmamızı gerektiriyor. Bizlerde daha çok üretim için İl Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.