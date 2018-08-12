Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere Sivas’a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra helikopterle Sivas’ın Şarkışla ilçesine geçti. TBMM Başkanı Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 31 Temmuz günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki ailesine taziye ziyaretine bulundu. Şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve şehidin annesi Suudiye Demir’e başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım, aileyle bir süre sohbet etti.

Yıldırım’a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Yıldırım ziyaretin ardından bakanlarla birlikte daha sonra helikopterle Gürün ilçesine hareket etti.