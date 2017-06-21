Tek istekleri iki odalı bir ev

İşçi emeklisi Recep Yorulmaz eşi Yosma ve kızı Şengül Yorulmaz ile birlikte Aydoğan Mahallesi’nde kerpiçten yapma bir evde yaşıyor. Geçimlerini aldıkları bakım parasıyla sürdüren aile kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. KOAH hastası olan Recep Yorulmaz’ın sağlık problemleriyle de uğraşan aile bakımsız ve harabe evden kurtulmak istiyor. Tuvalet ihtiyaçları için evin dışarısına çıkmak zorunda kalan yaşlı çiftin bakımını 43 yaşındaki kızları Şengül Yorulmaz yapıyor.

Yosma Yorulmaz kendinin ve eşinin hasta olduğunu belirterek, "Tek istediğimiz başımızı sokacak bir ev olsun yeter, maddi anlamda başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu ev de zaten bizim değil mirasçı malı. Bu ev yıkılacak, hemen satacaklar sonra, buradan bize hiçbir şey düşmüyor, 5 metre bir şey 3 tane mirasçımız var, herkese 5’er metre bir şey düşüyor" dedi.

Yorulmaz çiftinin kızı Şengül Yorulmaz ise yaşadıkları evin artık ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını babası hasta olduktan sonra ise ailesinin yanından ayrılmadığını belirterek, "Çocukluğumdan beri babama, anneme bakıyorum, babam 5 senedir KOAH hastası, yaşama koşulları pek uygun değil bu evde. Tuvalet dışarıda, tuvalet dışarıda olduğu için babamın ihtiyaçları çok zor karşılanıyor, banyomuz yok, tuvaletimiz yok, işte elimden geldiğince içeride karşılamaya çalışıyorum ihtiyaçlarını” dedi.