Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 10:47

Tek istekleri iki odalı bir ev

Sivas’ta 83 yaşındaki Recep Yorulmaz ile 73 yaşındaki eşi Yosma Yorulmaz kızlarıyla birlikte tek odalı harabe bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Tek istekleri iki odalı bir ev

21 Haziran 2017 10:47


İşçi emeklisi Recep Yorulmaz eşi Yosma ve kızı Şengül Yorulmaz ile birlikte Aydoğan Mahallesi’nde kerpiçten yapma bir evde yaşıyor. Geçimlerini aldıkları bakım parasıyla sürdüren aile kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. KOAH hastası olan Recep Yorulmaz’ın sağlık problemleriyle de uğraşan aile bakımsız ve harabe evden kurtulmak istiyor. Tuvalet ihtiyaçları için evin dışarısına çıkmak zorunda kalan yaşlı çiftin bakımını 43 yaşındaki kızları Şengül Yorulmaz yapıyor.


Yosma Yorulmaz kendinin ve eşinin hasta olduğunu belirterek, "Tek istediğimiz başımızı sokacak bir ev olsun yeter, maddi anlamda başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu ev de zaten bizim değil mirasçı malı. Bu ev yıkılacak, hemen satacaklar sonra, buradan bize hiçbir şey düşmüyor, 5 metre bir şey 3 tane mirasçımız var, herkese 5’er metre bir şey düşüyor" dedi.


Yorulmaz çiftinin kızı Şengül Yorulmaz ise yaşadıkları evin artık ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını babası hasta olduktan sonra ise ailesinin yanından ayrılmadığını belirterek, "Çocukluğumdan beri babama, anneme bakıyorum, babam 5 senedir KOAH hastası, yaşama koşulları pek uygun değil bu evde. Tuvalet dışarıda, tuvalet dışarıda olduğu için babamın ihtiyaçları çok zor karşılanıyor, banyomuz yok, tuvaletimiz yok, işte elimden geldiğince içeride karşılamaya çalışıyorum ihtiyaçlarını” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!