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14 Nisan 2017 17:11

Teknoloji kültürümüzü tehdit ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.

Teknoloji kültürümüzü tehdit ediyor.

14 Nisan 2017 17:11

Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, teknolojinin Kültürel değerleri tehdit ettiğini söyledi.


Doç. Dr. Yılmaz Daşlı yaptığı açıklamada teknoloji ve modern iletişim kanallarının kültürel değerlere zarar verdiğini belirterek, “Türk toplumu ciddi bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Yaşamımıza; internetin, televizyonun, sosyal medyanın daha fazla nüfus etmesi ile birlikte, batılı yaşam biçiminin günden güne kendi kültürümüz ile kaynaşması, Türk toplumunu kendi kültürünü muhafaza edemez hale getiriyor. Amerikan filmleri ve programlarını izleyerek zamanla onlar gibi yaşamaya başlıyoruz. Basit bir örnek olarak; bundan 25-30 yıl önce bizde alman usulü denen bir usul yoktu. İşte Alman dizilerini, filmlerini ya da batılı yaşam biçimini hayatımıza adapte ettikçe Alman usulü denen bir usul karşımıza çıktı. Tabii ki batı ile ilişkiler içerisine girecek, birçok alanda iş birliği yapacağız ama bunu yaparken kendi kültürel değerlerimizi de korumalıyız.’’ dedi.


Medya kültürü yok ediyor.


Geleneklerimizi, göreneklerimizi bize aşılanan programlar ile unutmaya ve kaybetmeye bir adım yaklaşıldığını dile getiren Daşlı, ’’Bir hanımefendi ya da beyefendi, ekranda milyonların karşısına çıkacak ve kendisini anlatacak, eş adayı arayacak. Bu bizim kültürümüzde yok. Bu batılı yaşam biçimine ait bir davranış kalıbıdır. Bu izlene izlene bir anda sanki bizim evlenme biçimimiz gibi ortaya çıktı. Bizim evlenme kültürümüzde böyle bir şey yok. Bu bizim kültürel değerimiz değil. Burada medyaya ciddi bir iş düşüyor. Temel değerlerimizin korunması ve nesillere aktarılması bakımından medya sorumluluk sahibi olarak gençlerin kültürünü öğrenip gelecek nesillere aktarılması yönünde bir işleve sahip olmalıdır.’’ şeklinde konuştu.” Şeklinde konuştu.




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