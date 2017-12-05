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05 Aralık 2017 11:16

Telefon dolandırıcıları güven timlerine takıldı

Sivas’ta güven timleri iki gün ara ile iki telefon dolandırıcılığı vakasını engelledi.

Telefon dolandırıcıları güven timlerine takıldı

05 Aralık 2017 11:16


Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta iki gün önce kendilerini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları İbrahim Yıldız (60) isimli vatandaşı FETÖ soruşturması iddiası ile arayarak 50 bin TL istedi. Yıldız, kuyumcuda bozdurduğu altınları dolandırıcılara göndermek üzereyken güven timleri müdahale ederek parayı yatırmasını önledi.


Bugün yaşanan olayda ise cep telefonu ile Hayrettin Uyaroğlu’nu (67) arayan dolandırıcılar, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını iddia ederek Uyaroğlu’ndan 30 bin TL istedi. Yakınları cep telefonu ile Uyaroğlu’na ulaşamayınca durumdan şüphelenerek polisi aradı. Harekete geçen güven timleri, dolandırılmak üzere olan vatandaşın hesabı olduğu bankayı öğrenip, yakınlarından eşkal bilgilerini alarak banka şubesine gitti. Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşı parayı hesaba yatırmak üzereyken bulan ekip, dolandırılmasını önledi. Parasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan vatandaş polis memurlarına teşekkür etti.




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