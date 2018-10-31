Teorik eğitimler pratiğe dönüştürülüyor

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları derslerde anlatılan teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesine imkan sağlayarak öğretilen bilgilerin kalıcı olması amaçlıyor. Bu kapsamda Kimya derslerinde öğretilen çeşitli deneyler uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor.

Kimya öğretmeni Gülnur Üngördü fildişi, kimyacının kibriti ve roket yakıtı deneylerini laboratuvar ortamında yaparak öğrencilerin bu deneyleri daha tanımalarını sağladı.

Üngördü uygulamalı derslerin her zaman daha kalıcı olduğunu belirterek, uygulamanın bilginin öğrenilmesinde en kesin yöntem olduğunu söyledi Üç tane deney gerçekleştirdiklerini ifade eden Üngördü,"İlk deneyimiz roket yakıtı deneyiydi. Tüpümüzün içine potasyum kloratla jelibonlarımızı atarak tepkiye giren şekerlerimiz roket yakıtı olarak çıktı. İkinci deneyimiz ise kimyacının kibriti deneyi. Ateş kullanmadan kimyasal maddelerimizle potasyum par klorat, sülfirik asit ve etil alkolle tepkimemizi yaptık. Üçüncü deneyimiz ise fildişi deneyi. Fil dişi deneyinde sabun, peroksit ve gıda boyası kullandık. Bu deneyde tepkimeyi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.