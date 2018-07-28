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28 Temmuz 2018 12:14

Tır devrildi, tonlarca arpa karayoluna saçıldı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arpa yüklü tır devrildi.

Tır devrildi, tonlarca arpa karayoluna saçıldı

28 Temmuz 2018 12:14

Tırda yüklü 5 ton arpa yola saçıldı.


Kaza saat 09.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’a satmak için arpa getiren Halil Eken idaresindeki 58 UD 260 plakalı tır ve 58 TY 782 plakalı çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Eken ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Eken’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



5 ton arpa yola saçıldı


Kaza sonrası tırın çekicisinde yüklü olan 5 ton arpa yola saçıldı. Yola saçılan arpa ve kaza yapan tır nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Tırı ve çekiciyi kurtarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından tır ve çekici bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmalar esnasında Sivas-Kayseri karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola saçılan arpa da karayolları ekipleri ve vatandaşlar tarafından kürekle başka bir araca doldurularak yoldan temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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