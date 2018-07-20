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20 Temmuz 2018 23:20

Tır kazası 1 yaralı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandıEdinilen bilgiye göre; Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Adem İrvül (34) yönetimindeki 27 AHE 54 plakalı Tır, D-100 karayolu Akıncılar ilçesi Altıntepe mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole düştü.

Tır kazası 1 yaralı

20 Temmuz 2018 23:20

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı


Edinilen bilgiye göre; Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Adem İrvül (34) yönetimindeki 27 AHE 54 plakalı Tır, D-100 karayolu Akıncılar ilçesi Altıntepe mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole düştü. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi götürüldü. Alkol metreyi üflememek için direnen yaralı sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücü Akıncılar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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