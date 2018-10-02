Tırdan düşen otobüs şaha kalktı

Sivas'tan tırın dorsesine yüklenerek Ankara'ya hurdaya götürülen halk otobüsü, bağlandığı halatın kopması sonucu akan trafikte yola düştü.

Olay saat 15.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K., idaresindeki 58 TK 990 plakalı tır dorsesine Ankara'ya hurdaya götürdüğü iki halk otobüsünü yükleyerek yola çıktı. Halatlarla bağlanan otobüslerden biri, halatın kopması sonucu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Evciler Kavşağı'nda akan trafikte yola düştü. Diğer sürücülerin uyarmasıyla sürücü tırı durdurdu. Daha sonra polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafikte aksamalar yaşandı. Yola düşen otobüs çekici yardımıyla tekrar tıra yüklendi. Halk otobüsünün yola düşmesi sırasında şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.