Kazada karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.30 sıralarında Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Salih U. (68) idaresindeki 60 RF 162 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce Ömer Yaylı (71) idaresindeki 58 KA 760 plakalı otomobile arkadan ardından ise yol kenarında yürüyen Halil ve eşi Aysel Ünlüsoy çiftine çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü Salih U. kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Halil Ünlüsoy’un Saadet Partisi eski Koyulhisar İlçe Başkanı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.