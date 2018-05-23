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23 Mayıs 2018 13:53

Top oynarken koluna 10 santimetre uzunluğunda demir saplandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hastahane bahçesine kaçan topunu almak için bahçe korkuluklarından atlarken düşen ve koluna demir saplanan çocuğun kolundan demir ameliyatla çıkarıldı.

Top oynarken koluna 10 santimetre uzunluğunda demir saplandı

23 Mayıs 2018 13:53


Canan-Volkan Kevioğlu’nun 2 çocuğundan en küçüğü olan Arda Efe’nin (10) topu oynarken hastanenin bahçesine kaçtı. Topu almak isteyen Arda Efe hastane bahçesindeki demir korkulukların üzerinden atlamak istedi. Bu sırada ayağı kayan ve demir korkulukların üzerine düşen Arda Efe’nin koluna 10 santimetre uzunluğunda korkuluk demiri saplandı. Görenlerin durumu bildirmesi üzerine hastane bahçesine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan korkuluk demirini, demir kesme makasıyla kesti. Arda Efe, daha sonra kolundaki demir parçasıyla birlikte ambulansa bindirilerek önce Şarkışla Devlet Hastanesi’ne ardından da Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gönderildi. Arda Efe burada yapılan ameliyatla koluna saplanan demir parçasından kurtuldu. Sağlık durumu iyi olan Arda Efe’nin tedavisi CÜ Kalp Damar Cerrahi Servisi’nde devam ediyor.




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