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12 Temmuz 2018 14:49

Toplu balık ölümlerini nedeni, oksijen azlığı

Sivas’ta artarak devam eden toplu balık balık ölümlerinin nedeninin, suda azalan oksijen olduğu tespit edildi.

Toplu balık ölümlerini nedeni, oksijen azlığı

12 Temmuz 2018 14:49


Sivas’ta geçtiğimiz gün Serpincik göletinde, bugün de Kızılırmak’ta gözlenen toplu balık ölümleri nedeni ile ölümlerin görüldüğü noktalarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından teknik inceleme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan tahlil ve analizlerde suda kirlilik tespit edilmediği belirtildi. Yapılan ilk tespitlerde toplu ölümlere; nehrin debisinin düşük olması, hava sıcaklığı ile birlikte suyun da sıcak olması ve sudaki çözülmüş oksijen değerinin aşırı düşmesinin neden olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.



Ölümler artıyor


Vatandaşlar ırmak ve göletlerde balık ölümlerinin arttığını belirtti. Celal Öztürk yaptığı açıklamada, “Sabah kalktığımızda ırmağa baktığımızda bir sürü balık vardı. Tonlarca balık vardı. Polisi aradık, oradan ise bize 112 acil çağrı merkezini aramamızı söylediler. Oradan ise tarım il müdürlüğüne yönlendirdiler. Tarım il müdürlüğü ile görüştükten sonra ise uzmanlar geldi ve balıklar üzerinde inceleme yaptı. İncelemek için numune aldılar. Bize balık ölümlerinin nedeninin oksijensizlikten olduğunu söylediler. Ekipler bize balıkları tahlile yollayıp kesin sonuca ulaşacaklarını söylediler. Küçük yavrular hala suyun üzerine çıkmaya devam ediyorlar, ölümler devam ediyor” dedi.




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