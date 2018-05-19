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19 Mayıs 2018 19:18

Trafik kazası 1 ölü 2 yarayı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Trafik kazası 1 ölü 2 yarayı

19 Mayıs 2018 19:18


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Gürün karayolunda meydana geldi. Sivas’tan Gürün istikametine gitmekte olan H.H.Bildik (65) yönetiminde ki 38 BE 657 plakalı minibüs, yağışın etkisi ile kayıp yoldan çıktı. Takla atan araç tarlaya düştü. Araçta bulunan G. Bildik (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan H.H. Bildik ve S. Bildik (47) ambulans ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.




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