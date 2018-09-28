Trafik kazası 1 ölü 3 yaralı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün sabah saatlerinde Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana geldi. Kazada A.Ü (65) yönetiminde ki 16 SU 568 plakalı otomobil Altınyayla ilçesinden Kayseri istikametine giderken ilçe çıkışında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçta bulunan Fatma Ünlü (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü A.Ü. , araçta bulunan Z.K. ve E.M. yaralandılar. Yaralılar ambulanslar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.