Trafik kazası 1 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı mevkisinde meydana geldi. Kazada; Kayseri’den Malatya istikametine gitmekte olan İ. Ö. (25) yönetiminde ki 58 PB 362 plakalı otomobil yoldan çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ardından takla atarak yol kenarında ki bahçede düştü. Araç sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü ambulans ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.