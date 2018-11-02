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Trafik kazası 2 ölü çok sayıda yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre zara saat 05:00 sularında Sivas'ın Kangal İlçesi Alacahan Köyü Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Malatya - Sivas karayolu üzerinde gerçekleşen kazada Gaziantep'ten aldığı yolcular ile Trabzon istikametine gitmekte olan 61 S 0758 plakalı otobüs ile karşı yönden gelmekte olan 63 E 7836 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise ağır yaralandı. Yolcu otobüsünde ise bir kişi ağır yaralanırken yolcuların bir bölümü kontrol amaçlı ağır yaralılarla birlikte Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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