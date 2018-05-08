TSK’dan Gürün’e gümüş madalya ve berat.

Sivas’ın Gürün İlçesi, Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesinde ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi nezaretinde Afrin’de ki Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçiğe destek amacıyla kermes düzenlenmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bu anlamlı etkinlikten dolayı Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesine Gümüş Madalya ve Beratı gönderildi. Gönderilen Gümüş Madalya’yı ve Beratını ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür Okul Müdürü Burhanettin Toprak’a teslim etti.