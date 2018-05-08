Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 10:18

TSK’dan Gürün’e gümüş madalya ve berat.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendire Vakfı, Gürün’de bulunan Türk Telekom çok amaçlı Anadolu Lisesi’ne gümüş madalya ve berat gönderdi.

TSK’dan Gürün’e gümüş madalya ve berat.

08 Mayıs 2018 10:18


Sivas’ın Gürün İlçesi, Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesinde ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi nezaretinde Afrin’de ki Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçiğe destek amacıyla kermes düzenlenmişti.


Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bu anlamlı etkinlikten dolayı Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesine Gümüş Madalya ve Beratı gönderildi. Gönderilen Gümüş Madalya’yı ve Beratını ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür Okul Müdürü Burhanettin Toprak’a teslim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç