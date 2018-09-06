TSYD Sivas Şubesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi el ele

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şube yönetimi ile bir araya gelerek, üniversite yerleşkesi içerisinde TSYD ile Üniversite (BEYSO) işbirliği içerisinde yapılacak olan organizasyonlarla ilgili ortak çalışma kararı aldı.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TSYD ortaklığında yapılması planlanan sportif, sosyal ve kültürel amaçlı çalışmalara yer verildi.

Ziyarette, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, 70 bine yakın öğrenciye hitap eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin her dalda olduğu gibi sportif açıdan da tanıtılması ve BEYSO bünyesinde spora yönelik çalışmaların yapılması amacıyla TSYD’nin vereceği desteğe teşekkür ettiklerini belirtti.

Rektör Yıldız, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi ile üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek olan her türlü sportif çalışmalarda ortak hareket etme kararı aldık. Ortak hareketle TSYD bizim sporda elçimiz olacaktır. Bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz. Özellikle Spor Akademisi ve BEYSO bünyesindeki öğrenciler bundan sonra yapılacak olan sempozyum, konferans ve çalıştaylarla daha da başarılı olacaklardır. Üniversite yerleşkesi içerisinde TSYD’ye yer tahsisi yaptık. En yakın zamanda çalışmalar başlayacaktır" dedi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan sportif faaliyetlerde TSYD olarak her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi. Çağlayan, TSYD üyelerine yönelik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Mihmandar Oteli, sportif, sosyal ve kültürel amaçlı tesislerden TSYD mensuplarının indirimli bir şekilde yararlanması ve daha da önemlisi TSYD adına bir yer tahsisi konusunda yardım ve desteklerini esirgemeyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’a teşekkür etti ve günün anısına TSYD rozeti takıp, plaket takdiminde bulundu.