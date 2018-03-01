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01 Mart 2018 12:18

TSYD Sivas Şubesi’nde genel kurul heyecanı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas İl Temsilciliği’nin, şubeye dönüştürülmesinin ardından yapılan ilk genel kuruda Kemal Çağlayan şube başkanlığına seçildi.

TSYD Sivas Şubesi’nde genel kurul heyecanı

01 Mart 2018 12:18


Kentteki bir kafede gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müdürü Sabri Karakaya yaptı. Tek liste ile gidilen seçimde Kemal Çağlayan şube başkanı seçildi. Yönetim kurulunda Abdullah Yiğit, Halife Yalçınkaya, Mustafa Ateş, Ali Yavuz, Uğur Yiğit ve Meltem Kulaksız yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesinde ise Gülşah Yarlı, Murat Çetintaş, Serhat Zafer, Hakan Kaleli, Bilal Hasdemir, Beste Kurt ve Yüksel Menekşe, denetleme kurulunda ise İsmet Yıldırım, Hakan Bakar ve Yılmaz Kozu görevlendirildi. Çağlayan, genel kurulda yaptığı konuşmada, TSYD Sivas Şubesi’nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. TSYD Genel Merkezi’nde Sivas’ın özel bir yeri olduğunu aktaran Çağlayan, bu yeri üst seviyeye taşımak için aday olduğunu belirtti.


Çağlayan, Sivas’taki spor yazarlarının Türkiye genelinde etkin ve söz sahibi olmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Sivas şubesi olarak bir çatı altında buluştuk. Tüm meslektaşlarımızın birlikte hareket etmesi için bir kapı açtık. Bu kapı herkese açıktır." diye konuştu.




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