TÜDEMSAŞ’ın 50 yıllık müşterisi hazır

TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu’ndan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili brifing alan Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiryolu sanayisinin Türkiye’deki en eski ve en köklü kuruluşlarından birisinin TÜDEMSAŞ olduğunu vurgulayan Gül, "Bu önemli sanayi kuruluşu, ülkemizin 2023 ve 2035 vizyonunda ortaya konan demiryolu hedefleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve ülkemizin demiryolu ağında yer alan yük vagonlarının yaşları ve teknik özelliklerini dikkate alarak, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçları çerçevesinde, yeni ve teknolojik vagonların üretilmesine öncelik vermektedir. Vagon üretimi ve bakım onarımı açısından Avrupa Birliği ve çeşitli uluslararası örgütlerin istediği teknik kriterleri sağlamaya dönük olarak başlatılan sertifikasyon süreçlerini başarı ile tamamlayan TÜDEMSAŞ, Avrupa’nın en iddialı yük vagonlarını üretmeye ve yabancı lojistik şirketlerin dikkatini çekmeye başlamış, pek çok ülke burada üretilen vagonları kullanmayı seçmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattındaki yük taşımalarında da TÜDEMSAŞ’ın imzası görülmektedir." dedi.

Milli Tren Projesi’nin önemine de değinen Gül, "Ülkemizin demiryolu teknolojisi üretmesi ve yurt dışına da bu teknolojiyi ihraç etmesi amacıyla ortaya konan Milli Tren Projesi’nin üç adımından biri olan Yeni Nesil Milli Yük Vagonu projesi TÜDEMSAŞ tarafından 2017 yılında hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

TÜDEMSAŞ’ın önemli alt yapı yatırımları gerçekleştirdiğini ifade eden Gül, "Yük vagonu işini iyi ve kaliteli yaptığımızda diğer sektörler içinde arayış içerisine girilmesine gerek kalmayacaktır. Yük vagonunu iyi üreteceğiz hem iç piyasaya hem de dış piyasaya pazarlayacağız." şeklinde konuştu.

2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ne TÜDEMSAŞ’a iş yapan ve yapacak olan firmaların ilgi gösterdiğini ifade eden Gül, her parselinde demiryolu hattı olan Organize Sanayi Bölgesi’nde tüm işletmelerin dünyanın her yerine nakliye sorunu yaşamadan ihracat gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

TÜDEMSAŞ’ın 750 vagon üretim kapasitesi ve doğrudan ve dolaylı olmak üzere bin 800 kişilik istihdamı ile dünya genelinde bir marka olduğunu ifade eden Gül, şirketin Ar-Ge çalışmalarını da sürdürdüğünü söyledi.

TÜDEMSAŞ’ın ilk defa ihracat yaptığını hatırlatan Gül, fabrikanın pek çok ülke ile rekabet ettiğini ifade etti. Ürün bankasının yeni oluşturulduğunu ve sertifikasyon sürecinin tamamlandığını yineleyen Gül, istenilen standartlarda vagon üretimi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

TÜDEMSAŞ’ın kendi yan sanayisini gerçekleştirdiğini belirten Gül, 10 firmanın TÜDEMSAŞ’a üretim yaptığını, bu firmalardan 4 tanesinin Sivas’ta bulunduğunu hatırlattı.

Demiryolu taşımacılığının arttığına dikkati çeken Gül, "Dünya genelinde yük vagonuna ihtiyaç var. Böylece TÜDEMSAŞ’a olan ihtiyaç da giderek artacaktır. Yan sanayinin gelişmesi de ilimize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. TÜDEMSAŞ iyi yönetilirse, iyi rekabet edebilirse, iyi Ar-Ge ortaya koyarsa hem Türkiye’ye hem dünyaya satış yaparız. TÜDEMSAŞ’ın geleceğine şirketin çalışanları, yöneticileri karar verecek. İyi yönetilir ve rekabet edilebilir olursa dünyada parmakla gösterilen şirketlerden oluruz." şeklinde konuştu.

Vagon üretiminde her yıl standartların değiştiğini ve TÜDEMSAŞ’ın 13 farklı vagonu sertifikalı ürettiğini vurgulayan Gül, fabrikanın her yıl kendini yenilediğini ve fabrikanın onarım hariç bin 500 rakamına yakın vagon üretimi gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

Fabrikanın kendi enerjisini üretebileceğini söyleyen Gül, "TÜDEMSAŞ’ın Türkiye’de ve dünyada görülen 50 yıllık müşterisi hazır. Yük vagonunun yüzde 75 piyasası Sivas’ta. Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte hem gelecekte üretilecek yük vagonlarının merkezi olacağız, hem de kendi konumumuzu muhafaza edeceğiz. Yeni yapılan 2 meslek lisemiz ile birlikte ara eleman anlamında da alt yapımız güçlenecek. TÜDEMSAŞ’ın da, Sivas’ın da, Türkiye’nin de geleceği parlak." dedi.