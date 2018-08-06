Tüm Sivas onu arıyor

Geçtiğimiz aylarda Kazancılar Caddesi üzerinde elektrik süpürgenin hortum kısmından tutan yaşlı adam süpürgeyi peşinden sürüklediğini görenler şaşkınlıklarını gizleyememişti. Yaşlı adamı bu halde gören vatandaşlar cadde üzerinde elektrikli süpürgeyle yürümesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre elektrikli süpürge ile yürüyen vatandaş daha sonra gözden kaybolurken, bu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşlı adamın evine götürdüğü sanılan elektrikli süpürge ile yaptığı yürüyüş sosyal medyada binlerce kez beğenilirken çok kişi tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşımları gören Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın sosyal medya hesabından,"Sivas’ta yaşayan amcamızı arıyoruz, gören, tanıyan bilen varsa bize ulaşsın. Büyük bir keyifle sürerek götürdüğü makinesinin tamiratı olamayacağını öğrenince gidiyor ve bir daha da gelmiyor. ’DünyaSivaslılarGünü’ adına bu amcamıza yeni bir süpürge makinesi hediye etmek istiyoruz" dedi.