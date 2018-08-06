Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 15:09

Tüm Sivas onu arıyor

Sivas’ta sokak ortasında bozuk elektrikli süpürgesini sürükleyerek götüren yaşlı adam yeni süpürge hediye edilmek için her yerde aranıyor.

Tüm Sivas onu arıyor

06 Ağustos 2018 15:09


Geçtiğimiz aylarda Kazancılar Caddesi üzerinde elektrik süpürgenin hortum kısmından tutan yaşlı adam süpürgeyi peşinden sürüklediğini görenler şaşkınlıklarını gizleyememişti. Yaşlı adamı bu halde gören vatandaşlar cadde üzerinde elektrikli süpürgeyle yürümesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre elektrikli süpürge ile yürüyen vatandaş daha sonra gözden kaybolurken, bu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşlı adamın evine götürdüğü sanılan elektrikli süpürge ile yaptığı yürüyüş sosyal medyada binlerce kez beğenilirken çok kişi tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşımları gören Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın sosyal medya hesabından,"Sivas’ta yaşayan amcamızı arıyoruz, gören, tanıyan bilen varsa bize ulaşsın. Büyük bir keyifle sürerek götürdüğü makinesinin tamiratı olamayacağını öğrenince gidiyor ve bir daha da gelmiyor. ’DünyaSivaslılarGünü’ adına bu amcamıza yeni bir süpürge makinesi hediye etmek istiyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç