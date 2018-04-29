Ayağı yapıldı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından organize eoilen yarışmaya Türkiye’nin bir çok ilinden onlarca köpek yetiştiricisi katıldı. Beş türün üzerinden yapılan yarışmalarda ırk özeliliklerini en belirgin olarak taşıyan köpekler seçildi. Sivas’ta yapılacak 3. Ve 4. ayak yarışmaların ardından 29 Eylül tarihinde Türkiye şampiyonası düzenlenecek. Bu şampiyonaya Sivas’tan 11 Kangal köpeğinin katılası planlanıyor.Yarışmanın ilk ayağı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yapılmıştı.