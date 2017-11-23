Türk Halk Müziği Korosu’ndan Gürün’de konser

Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıların solo ve koro halinde seslendirdikleri birbirinden güzel türküler, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Nami Çiftçi, konserin verilmesinde emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür ederek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür de konserin verilmesinde emeği geçenleri kutladı.

Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.