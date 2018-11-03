Türkiye, İsveç ile vagon üretecek

Sivas'ta TÜDEMSAŞ ve İsveçli bir firma iş birliği ile ağır vasıta taşıma vagonu üretilecek.

İsveçli Flexiwagon firması kendi geliştirdikleri Ağır Vasıta Taşıma Vagonlarını Sivas'ta TÜDEMSAŞ işbirliği ile üretmek için harekete geçti. Eylül 2018'de Berlin'de düzenlenen Innotrans Fuarında TÜDEMSAŞ yetkilileri ile görüşen İsveçli firma yetkilileri, şirketin üretim sahalarını görmek üzere Sivas'a geldi. TÜDEMSAŞ'ı ziyaret eden firmanın kurucusu ve Ceo'su Jan Eriksson, Hanna Eriksson ve Ouzine Kettane'e, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu TÜDEMSAŞ'ta üretilen ürünler ve şirketin üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından Jan Eriksson, Hanna Eriksson ve Ouzine Kettane, Mehmet Başoğlu ve teknik personel eşliğinde fabrikaları gezerek üretim hattı hakkında bilgi aldılar. Üretilmesi planlanan vagonlarla; tır, kamyon, otobüs ve askeri araç gibi ağır tonajlı araçların trafik engeline takılmadan, sevkiyatının daha seri ve güvenli olarak sağlanması hedefleniyor. Vagon üzerindeki araç herhangi bir rampaya ihtiyaç duymadan demiryolundan doğrudan karayoluna geçiş yapabilecek.

Ziyaret sırasında Eriksson, TÜDEMSAŞ'ı çevre dostu bir fabrika olarak görmekten çok memnun olduklarını, böyle büyük ve donanımlı bir şirketle birlikte iş yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Geliştirilen vagonun gövde aksamının Türkiye'de üretilmesini istediklerini ve TÜDEMSAŞ'ın bu potansiyele sahip olduğunu söyleyen Eriksson üretilmesi planlanan vagon hakkında da bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Flexiwagon ve TÜDEMSAŞ arasında “Niyet Beyanı/Mutabakat Zaptı” imzalandı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardında gelecek yıllarda üretime başlanması planlanıyor.