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03 Ağustos 2018 15:03

Türkiye şehit anne ve bebeğine sahip çıkıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın mezarı yurdun dört bir yanından gelenlerin ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Türkiye şehit anne ve bebeğine sahip çıkıyor

03 Ağustos 2018 15:03


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşine ve silah arkadaşlarına kek, börek ve pasta götürdükten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Şarkışla Şehitliği’ne yan yana defnedilen anne ve bebeğinin mezarları yurdun dört bir yanından gelenlerin akınına uğruyor. 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa’nın mezarının başında dua okuyan 10 yaşlarındaki Yusuf, Cafer ve İsmail adlı arkadaşlar görenleri duygulandırdı. Anne ve bebeğin mezarının başına gelip dua eden vatandaşlar duygusal anlar yaşıyor. Şarkışla Belediyesi ekipleri de anne ve bebeğinin mezarında düzenleme çalışması yaptı.




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